《魷魚遊戲》熱爆全球 李政宰等荷里活邀拍戲

全球熱爆韓劇《魷魚遊戲》帶挈參演演員紅遍全球，男主角李政宰早在亞洲影壇打響名堂，他近日接受美國雜誌訪問時稱，未有荷里活作品人員邀請他演出，他暫無打算拍攝海外作品，但有機會的話亦會考慮演出。圖：資料及網上圖片大熱韓劇《魷魚遊戲》在美國亦掀起熱潮，該劇演員繼李政宰和鄭浩妍等早前接受名嘴Jimmy Fallon的節目訪問後，李政宰亦接受了著名雜誌《Variety》專訪，並談到進軍荷里活的話題。身為韓國影帝的李政宰曾演過《與神同行》等韓片大作，亦憑《下女》等名作踏上國際影展舞台，但他卻並未有拍過外國作品，當被問到有沒有打算進軍荷里活？李政宰說：「現時仍未收到過任何邀請或提議。」他又指自己每次只會專心製作或拍攝一套作品，因此目前未有計劃拍攝海外作品，但他亦似有興趣接受挑戰道：「如果有好的機會出現，我也會考慮嘗試拍攝外語作品。」拍攝《魷魚》時，李政宰沒想過該劇會全球大熱，他說：「我當初加入劇組時，完全沒預計過《魷魚》會這麼成功。我在讀劇本時，就覺得劇本包含了能讓韓國人以外的人及各行各業的人都產生共鳴。」問到拍《魷魚》後的轉變，他表示：「我身為演員，不覺得有何變化，但我的角色有很大的變化，這是任何演員夢寐以求的角色，亦是我首次演如此大轉折的角色。」另外，《魷魚》大熱亦令劇中演員備受世界各地的劇迷關注，除了鄭浩妍的社交網追隨者破1880萬外，扮演韓美女的金姝怜出道21年，她的追隨者就由400人急升至190萬人！