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陳嘉倩怕摸魚自認垃圾 沈殷怡夠膽徒手捉曱甴

2021-10-13 列印
■(左起) Alina、Shirley、Hailey和陳嘉倩拿着特別寵物合照。
■《蟲前有10個女仔》十位女主持大合照。
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　　沈殷怡（Shirley）、李炘頤（Alina）、陳嘉倩和陳俞希（Hailey）等，昨日齊出席ViuTV節目《蟲前有10個女仔》宣傳活動，大會特別安排專家帶同藍舌石龍子、豹紋手宮及粟米蛇到場與眾女藝人親密接觸，當中算以Shirley最大膽，從小到大不怕蛇蟲鼠蟻的她，竟敢徒手捉曱甴！她笑說：「試過捉甲蟲回家養，怎知其中一隻是曱甴BB，阿媽發現後即刻丟掉！」她笑言今次難得拍攝自己喜歡的節目呢！陳嘉倩就表現得甚懼怕，形容自己站在Shirley旁邊是「垃圾級別」，平日連魚也不敢摸，今次簡直是「成就解鎖」！

　　此外，Alina日前與男友Stanley被拍到刻意低調拍拖，更找來富貴好友旨呈做擋箭牌，她笑笑口否認其事，解釋當日到淺水灣拍攝，剛好遇上旨呈放假才相約午餐，男友則是收工後加入。Alina否認情變及被公司施壓要低調拍拖：「我哋入行前已拍拖，感情穩定。」



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