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朱千雪生B順其自然 Stephy全女班慶生

2021-10-13 列印
■千雪稱現在是以工作為先。
■Stephy生日願望是身體健康及世界和平。
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　　朱千雪和鄧麗欣（Stephy）昨日均有出席一公開活動。千雪稱要兼顧律師樓工作，每每要和經理人夾時間，幸好昨早仍未掛8號風球，才能順利出席。談到會否復出拍劇，千雪指需時太長難以配合，但坦言想上綜藝節目。談到岑杏賢榮升人母，問到可有向閨蜜請教生B秘笈？結婚兩年的千雪稱會順其自然，雙方父母都沒給予壓力。

　　周五就踏入38歲的Stephy說預留了時間食飯慶祝，問到飯局可有男生出席？她笑道：「全女班！（沒男士約你？）唔知約得邊個，所以唔揀啦！」Stephy稱從不將感情事放入生日願望，只希望身體健康、世界和平，又笑言對感情事和生活也很「佛系」！談到早前憑《男排女將》奪得新加坡亞洲學院創意獎視后，Stephy笑言不知自己入圍，很榮幸能代表香港獲獎。



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