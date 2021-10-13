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日藝人權力榜 綾瀨遙壓結衣排第一

2021-10-13 列印
■綾瀨遙被指在日前出院。
■結衣BB婚後人氣不減。
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　　日本一網站定期以知名度及受歡迎程度，擬定當地藝人及名人的「權力排行榜」，昨日公佈今夏調查結果，早前染新冠肺炎的綾瀨遙穩站第1位！綾瀨並非重症患者卻能入院治療，曾被質疑享特權，但排行榜調查在事件發生前進行，未有影響她的排名。

　　排第2位的藝人是今年做人妻的新垣結衣，有「日本國民老婆」之稱的她婚後人氣仍強勁，繼續有眾多廣告合約在手；第3位則是人氣棒球手大谷翔平；第4位為諧星組合三文治人；第5位為諧星松子Deluxe；北川景子和廣瀨鈴則排第7及第9位；排第10位就是早前因適應障礙停工後復出的深田恭子。圖：網上圖片



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