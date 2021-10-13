袁偉豪、黃智雯、劉穎鏇和王敏奕等，昨日齊出席合演的TVB劇集《把關者們》宣傳活傳。智雯在劇中一幕小產內心戲在網上引起很大迴響，問到對今年視后獎可有信心？智雯坦言有獎的話當然開心，袁偉豪亦力撐她應獲提名爭視后。黃智雯在《把關者們》中經歷小產，虐心哭戲演技大爆發獲不少網民讚賞。智雯昨日坦言，情緒戲很難令觀眾有共鳴，而這兩集《把關》能讓觀眾跟他們一齊喊。智雯很感謝葉凱茵分享小產傷痛經歷，對她在劇中的演出很有幫助。袁偉豪則表示，很開心朋友鍾意智雯的「爆裂性演技」，他們演戲10多年，打拼經歷很多，令角色演繹更多層次。問智雯有沒有信心提名視后？袁偉豪就認為「提名一定要」，智雯就笑言與袁偉豪一齊有運行，兩人在馬來西亞及新加坡曾一起攞獎，大家會一齊努力！袁偉豪的老婆張寶兒日前30歲生日，兩夫妻都有在社交網分享慶生相片，袁偉豪留言祝賀老婆：「忙碌中能夠抽時間陪伴太太過生日，感恩！」壽星女則說久未着靚裙撐枱腳，並多謝老公。袁偉豪昨日透露，幸好當日收工後有時間慶祝，下月是他們的結婚周年，他近日較忙，但已在考慮送甚麼禮物給老婆。同場的劉穎鏇在劇中被丁子朗拒愛，她亦拒絕了孔德賢追求，有網民留言戥她不值，她當初收到劇本也感到混淆，若發生在現實生活也不懂得處理，自問性格較被動，未試過向人表白，但曾拒絕過追求者。問她遇到真愛會否主動爭取？她說現時會更驚呢！但強調目前沒拍拖，最近就忙於拍攝《隱形戰隊》，更打到周身瘀傷！但她就避談有否獲緋聞男友胡㻗慰問。