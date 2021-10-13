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鮑姐片場教Jeana煲湯 方中信扮大狀前要偷師

2021-10-13 列印
■鮑起靜的演技公認爐火純青。
■方中信和陳家樂在片中面對世紀官司。
■何珮瑜（右）甚感激前輩指導。
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　　方中信、陳家樂和譚耀文主演的電影《一級指控》將於10月28日上映，方中信在片中飾演連勝12場官司的著名大律師，面對不利證據和威迫利誘，他以非常手段絕地反抗，令法律黑白界線變得模糊。一場「一級指控」案件，爭取公義牽引政商勾結，惹來殺身之禍。

　　雖然方中信及譚耀文並非首次飾演律師，但為了投入角色，二人均表示有向法律界朋友「偷師」，詢問他們專業知識及律師生活的細節；而眾年輕演員如陳家樂及何珮瑜（Jeana），甚感謝同片前輩在拍攝期間的指導，Jeana更透露在片場時，不時跟鮑起靜請教煲湯心得呢！



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