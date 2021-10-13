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200位熱情粉絲捧場　Anson Lo現身又惹尖叫

2021-10-13 列印
■Anson Lo獲贈印有他的英文名簡稱的衞衣。
■眾多粉絲捧偶像Anson Lo場。
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　　人氣男團MIRROR成員、「教主」盧瀚霆（Anson Lo）昨晨出席戶內活動，近200位粉絲在3號風球下蜂擁捧場，更有人早於凌晨四點就到場霸頭位！Anson Lo現身時，粉絲即例牌報以尖叫及高呼「好可愛」、「好靚仔」，Anson Lo就頻「派心」回應支持，令粉絲情緒更高漲！

　　Anson Lo前晚則在社交網分享拍攝MV時，險被黑蜂針到驚險場面，當時嚇得他彈起兼跳出鏡頭外，幸好有驚無險，他寫道︰「拍攝當刻有隻黑蜂長期陪伴住我，頭兩take拍攝全程都聽到耳邊「嗡嗡聲」，我不停叫自己『忍住！』然後第三take，我失控了，大家喺dance version見到嘅，係第四take，今日分享完畢，打擾了。」此外，隊友姜濤、柳應廷、呂爵安相繼闖大銀幕，Anson Lo亦將與Edan再聯手，與毛舜筠及謝君豪等合作拍攝新戲《陽》（暫名）。



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