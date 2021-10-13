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男友投訴半夜會P1X3L 七仙羽：水洗都唔清！

2021-10-13 列印
■七仙羽和P1X3L合作甚愉快。
■七仙羽笑談被男友投訴的來龍去脈。
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　　七仙羽（七師傅）昨日和男子組合P1X3L出席活動，三子最近獲七師傅加持合體組成限定期間組合「OM7G」，P1X3L表示明天會在ViuTV節目巡禮與七師傅齊表演歌曲《Oh My 7 God》。七師傅透露沒時間排舞，又指P1X3L日間很多廣告拍攝、難度期，要到夜深人靜才能一起排練，笑言因而惹來男友投訴，她說：「半夜兩點幾出街，男友話有冇搞錯，半夜出去，今次水洗都唔清！」

　　P1X3L三子獲七師傅加持後工作增多，又感謝七師傅帶挈拍廣告，七師傅則說一拖三，向廣告商及節目申請要聯同三子一齊拍，更透露最近獲國際品牌邀請拍廣告，她也堅持兼成功爭取一拖三上陣。



　　另外，有網民以3000元出售七仙羽的簽名相，七師傅笑說升到3500元，三子聞言即嚷着要師傅的簽名照！

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