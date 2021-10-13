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聞江若琳欲提高拆帳 林小明建議加5年合約

2021-10-13 列印
■江若琳獨自抵達法院聽審。
■林小明昨日未有出庭。資料圖片
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　　江若琳（原名江玲）與寰宇藝人管理有限公司合約糾紛案，昨日在高等法院續審，寰宇藝人經理人部高層楊劍標繼續就江若琳當年的分帳安排作供。江昨日獨自到法院聽審，寰宇老闆林小明則未有出庭。

　　辯方大律師在庭上問楊劍標有關為江若琳接洽工作的報價，指前經理人Kelly Lee表示，楊劍標教她接洽工作要叫高價以便還價，Kelly Lee曾反問可會嚇走客戶？惟楊發脾氣稱自己才是老闆；江若琳認為因抬價失去一些代言工作。



　　辯方亦問及楊和江於2013年到林小明家中的飯局對話，楊稱當時江表示希望第11年到第15年合約期的分帳由45％增加至55％，林提出增長5年合約，但僅口頭傾談未達成協議。楊又稱，不認同辯方所指當晚已達成協議、及後林小明自言飲醉酒、反口否認答允了江若琳的要求。

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