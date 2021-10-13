8℃捱冷吹風 的士親熱撞到周身瘀 張繼聰周秀娜談 《馬達‧蓮娜》：拍到接近死亡

唔講周秀娜（Chrissie）同張繼聰都唔覺，原來已在9部電影中合作，直到最近在《馬達·蓮娜》演兩個可憐蟲愛情故事，才算真正認識，而今次阿聰唔再搞笑成功轉戲路，要感激有古天樂這個黃大仙保佑。電影全程在澳門拍攝，兩人一場的士親熱戲，Chrissie既要施展軟骨功撞到周身瘀，更要在8℃低溫下拍攝，兩人形容有種接近死亡感覺，幸好電影已獲多個影展垂青，辛苦都值得，兩人更睇好對方有機會奪獎。撰文：杜杜 攝影：葉君海髮型：Heibie Mok @Hair&Culture(Chrissie)化妝：Circle Cheung (ndnco.co)(Chrissie)、PinkyKu服飾：ba&sh、Giuseppe Zanotti、BVLGARI(Chrissie)場地：富衛1881公館以往多次跟阿聰合作，Chrissie覺得對今次演出有好大幫助，「呢套戲就係講『馬達』同『蓮娜』兩個人關係，跨越咗好長時間，要咁短時間濃縮拍呢段關係，好彩我哋之前有合作過，唔智會話驚尷尬，唔需要再去建立呢個信任。」古天樂似黃大仙阿聰今次成功轉型不再搞笑，他要多謝似足黃大仙的古天樂，「我加入古仔公司後，我就同佢講想試另一啲戲路，比較認真啲嘅戲，佢有一日打畀我話有個project想我做，同Chrissie拍，睇完劇本後，嘩！正喎！咁體貼嘅，話有就有，果然係黃大仙咁，古仔佢真係好好，我哋同導演傾咗幾個月劇本，古仔都係一齊畀意見去調整，多謝古仔同導演畀我拍同信任我，通常啲導演搵我搞吓笑，可以做到喜劇演員梗係開心，但最大件事你唔係搞緊笑，人哋都覺得你好好笑，擺脫唔到，你睇 Chrissie睇住我都成日笑。」Chrissie與阿聰戲中不乏親熱戲份，特別是一場的士內的瀲情戲，阿聰認為並非賣弄色情而是必須，「呢個係一段關係裏面好親密嘅語言，希望做到呢種親密感，表面上唔浪漫，但對於呢兩個可憐蟲係最浪漫時刻。」而在窄小的澳門的士內拍更難，阿聰說：「好彩佢啲筋比較鬆，可以摺埋成個人，最初導演話喺後座拍，我睇吓個後座，腳都唔係好擺到，點拍呀！？（Chrissie：所以每次我都會撞到，拍呢部戲全身都有受傷咁）係呀！身心都受傷。（Chrissie：瘀晒呀！個頭又撞到呀！）佢都好慘。」睇好對方得獎另一個難題是天氣只有8、9℃，場地還要在海邊，工作人員個個包到隻糉，反而Chrissie和阿聰着好少，Chrissie完全唔想離開架車，「一cut就即刻開暖氣。（聰：我哋開到亞熱帶咁，開到30度，開爆機，去到灼熱咁樣。）哈哈！係呀，配合番劇情！」兩人透露原來好多場戲都捱住凍拍，仲試過好接近死亡，阿聰說：「有場我哋睇日出，拍完親熱戲緊接落去拍，臨天光最凍，風又大，仲要着短褲、拖鞋，佢就着旗袍，同埋拍攝個位係好危險，啲工作人員唔可以攞住啲衫埋去，又要就日出拍得好快，嗰刻真係好接近死亡，拍完返去酒店浸咗半個鐘熱水，好驚病。（Chrissie：返去第一時間沖涼，狂浸熱水，唔係冇知覺）當自己杯麵咁。」談到電影入圍《金馬創投會議》、意大利《遠東國際電影節》競賽單元及日本《日出國際映畫祭》競賽電影外，更成為《香港亞洲電影節2021》開幕電影，獲各大影展垂青會否有信心衝擊獎項，Chrissie和阿聰即互笠高帽話對對方得獎有信心。阿聰說：「做人有衝擊梗係好啦！梗係要衝擊吓啦！（Chrissie：做人要畀啲挑戰自己）今次真係好幸運，講真我哋做演員盡咗力拍，票房又好，去到影展又好，有好多主觀嘢唔係我哋控制到，我哋盡咗責任去拍，真係拍到咩肉都割晒出嚟，有啲位再唔cut暈畀你睇，所以都幾開心去到影展，（Chrissie：係我哋預想之外嘅嘢）起碼證明我哋咁樣做有人識欣賞。」而《遠東國際電影節》主席Sabrina Baracetti更對電影作高度評價，形容Chrissie的演出「令人心碎」。最近轉投新經理人公司的Chrissie，未來目標會否放在獎項上，她說：「我又真係冇話要攞一個獎喺手，但係個個都想攞係咪先！（阿聰：唔好攞一個攞兩三個）我自己拍戲最開心最享受，就係梗係佢（觀眾）感受得到我拍嘅時候嘅感受，因為我拍嘅時候真係好心碎，呢樣嘢係最開心。」