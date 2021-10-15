向海嵐（Anne）繼年前跟友人開設珠寶首飾店後，早前再投資6位數搞保健食品生意，47歲的她本身是該品牌代言人，試用過後狀態有改善，加上疫情下更體會到幕前演出冇保障，投資可長遠發展。而Anne早前以師姐身份拍港姐真人騷，令她感觸良多，坦承港姐身份確實有無形壓力，令她未能走出框框，期待演另類角色，改變觀眾對她睇法。 撰文：杜淑霞 攝影：沈健程髮型：Matt Chiu@Xenter 服飾：Club Monaco、Legacy Lab 場地：THE WAVEAnne揀保健食品投資，源於該產品邀請她做代言人，她開始試食，「代言前都會試咗先，試咗覺得好，最大效果係瞓得好咗，個人精神咗，同埋甩少咗頭髮，髮型師都覺得我把頭髮大束咗，開始介紹畀身邊朋友，介紹得多就覺得係咪應該投資，疫情下大家愈嚟愈注重健康，想早啲預防，因為健康係長遠，於是由代言變投資埋落去，唔係投資好多，六位數，基本上將我代言嗰份擺番落去，因為自己對呢樣嘢有信心。」今次生意Anne主力做宣傳推廣工作，所花時間不算太多，她投資多多承認跟幕前工作不穩定有關，「做藝人有個知名度，對做生意有少少幫助，人哋會信任我哋多啲，當然前題品質要好，之前珠寶到而家保健食品，覺得OK先至介紹畀人，始終做生意係比較長遠啲，做藝人演藝工作真係幾被動，唔係話你有個planning就做到，要好多方面配合，但生意你肯勤力、肯付出，係會見到個成果，自己控制到。」Anne早前拍港姐真人騷，令她回憶很多當年片段，但亦覺得這個身份有一定壓力，「係一個無形壓力，令到自己返到香港，即刻上番身咁。」正因這個身份，亦令她演出角色難有突破，「相信好多搵我拍戲嘅人，都定形咗我以前個框框，搵我演大家閨秀、娘娘、斯文嗰啲，但我好想做啲好另類嘢，好唔係自己，而家我係可以豁出去。」她強調不介意扮醜、素顏、增肥減磅、甚至做人阿媽都冇問題，「真係再拍要睇吓角色有冇發揮，唔係要好感，但起碼人哋會記得，唔想拍完係無聲無色，最想去挑戰精神分裂角色。」