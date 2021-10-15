孖神秘女子睇藝術展 BTS成員V傳戀富家女

紅爆全球的韓國男團防彈少年團（BTS）成員V（金泰亨），前日被粉絲捕獲現身首爾舉行的「韓國國際藝術展」VVIP預覽場，並將照片放上網，與V同行的還有一名女子，他們獲特別安排，有工作人員沿途為他們介紹畫作。昨日有報道指同行女子是V的女友，對方更是Paradise集團理事長女兒，女方亦有上載去欣賞畫展的照片，據指女方母親崔允貞當時都在場。不過V所屬的公司HYBE否認拍拖傳聞，表示︰「崔允貞理事長的家人和金泰亨只是熟人關係。」有粉絲表示「只要V開心就好」，亦有粉絲不想他拍拖。女方家族集團旗下有酒店、賭場、建築公司等。