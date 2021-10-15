上《玩爆你個腎》反客為主 Edan夾埋鄭中基成功整蠱KB

李健宏（KB）和鄭中基各自在YouTube有自家節目及頻道，近日兩人合作拍攝最新一集《玩爆你個腎》前晚播出，節目最初指整蠱的對象是MIRROR成員Edan，他被安排與鄭中基為電影《闔家辣》主題曲錄音，但過程中鄭中基扮跟歌曲監製舒文鬧交，Edan又被指使在兩人嘈交時送上生日蛋糕賀舒文生日，正當Edan左右做人難之際，KB現身解開一切謎團。不過原來今集是計中計，真正整蠱的對象是KB，Edan經理人花姐也有份客串，原來鄭中基要Edan被整蠱後扮嬲，令KB內疚兼道歉，最初KB也有懷疑，但由於花姐好有戲，結果KB信以為真，最終令鄭中基的整蠱計劃順利完成。