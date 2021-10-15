周啟生疑自閉症次子受虐報警

周啟生和太太昨晚到灣仔警署擬報案，他透露約10日前，收到現年21歲次子、患自閉症的周爵居住的宿舍總監通知，周爵右腳因事致行路一拐一拐，照X光後發現右腳腳趾尾骨折，從閉路電視發現周爵被扯頭髮、摙頸及被推踢。周啟生指校長通知他已報警備案，但周亦不能翻看閉路電視，因此昨晚以懷疑有虐兒事件為由前來報警。周啟生說：「佢（周爵）最近暴瘦了10幾20磅，常見到我想攬着訴苦，但大家都知他有問題，不能表達！」