市川海老藏被指一腳踏兩船

現年43歲的日本歌舞伎藝人市川海老藏，在愛妻小林麻央4年前乳癌病逝後，獨力照顧一對子女，好男人形象深入民心。日媒《週刊POST》昨日踢爆海老藏連續跟兩位女子開房！報道指他在上月到岡山倉敷準備登台，期間和一名約20多歲的長髮A子齊鋸扒，翌日更被攝得拿一疊萬元鈔票給A子，其後齊進旅館。海老藏其後轉到鳥取米子，在當地則與一名30多歲短髮B子見面，兩人被揭深夜共處一室，翌日一起踩單車。報道曝光後，不少網民指海老藏覓第二春屬平常，但不應一腳踏兩船！圖：網上圖片