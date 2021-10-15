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市川海老藏被指一腳踏兩船

2021-10-15 列印
■海老藏和A子在倉敷密會。
■秀髮仍濕的B子和海老藏密會後，穿貼身短褲離開。
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　　現年43歲的日本歌舞伎藝人市川海老藏，在愛妻小林麻央4年前乳癌病逝後，獨力照顧一對子女，好男人形象深入民心。

　　日媒《週刊POST》昨日踢爆海老藏連續跟兩位女子開房！報道指他在上月到岡山倉敷準備登台，期間和一名約20多歲的長髮A子齊鋸扒，翌日更被攝得拿一疊萬元鈔票給A子，其後齊進旅館。



　　海老藏其後轉到鳥取米子，在當地則與一名30多歲短髮B子見面，兩人被揭深夜共處一室，翌日一起踩單車。報道曝光後，不少網民指海老藏覓第二春屬平常，但不應一腳踏兩船！

圖：網上圖片

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