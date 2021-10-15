錢嘉樂誓傳承龍虎武師經驗

錢嘉樂監製紀錄片《龍虎武師》，日前在8號風球下舉行首映禮，他的太太湯盈盈及兩女均有出席打氣，好友劉偉強、程小東、白彪及張雷等亦有捧場。嘉樂表示對票房沒壓力，並感謝所有大哥支持讓他圓夢。談到片中提及拍跳樓戲受傷險死，嘉樂坦言當武師定要面對危險鏡頭，現時拍攝方式不同，但他們會將特技經驗傳承下去！近日忙於拍攝兩劇的陳展鵬，當晚因打風不用開工，故偕同太太單文柔前來捧嘉樂師兄場。文柔笑言和身手敏捷的展鵬偶爾在家「切磋」，笑問誰打贏？她笑說：「我贏。」展鵬即笑稱：「有時打到成隻手瘀晒，太太會幫我捽。」