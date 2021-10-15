性感湯唯上海壓軸 低胸楊冪急「救火」

湯唯和楊冪前晚在上海出席一大型晚會，同場有眾多紅星及名人盛裝赴會。現年42歲的湯唯、35歲的楊冪和陳偉霆的緋聞女友何穗均以性感靚裙登場，湯唯壓軸踏上紅地氈，一顯巨星排場，但網上瘋傳，這場活動鬧出紅地氈出場排序風波，有指現場有藝人不滿踏上紅地氈的次序，故意拖延，令紅地氈司儀尷尬地拖了約10分鐘，流程被打亂，工作人員大為緊張，原本獲安排在湯唯之前出場的楊冪，無奈頭飾也未及戴亦要提早以超低胸戰衣亮相，幫大會「救火」消除尷尬氣氛，有指楊冪因而面色凝重，鮮露笑容。圖：網上圖片