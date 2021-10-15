唔拖唔攬 8號波一落即低調拍拖 張振朗眼神冧爆楊偲泳

曾有TVB地獄黑仔王之稱的張振朗(Owen)，終於脫離呢個灰爆稱號，年初更攞埋「最受歡迎電視男角色」向視帝進發，TVB男一嚟講，34歲相當後生絕對前途無限，有排玩，所以戀情要低調，寧畀你知，唔畀你見咁多。本周日(10月10日)，剛落8號風球，張振朗同拍拖快三年的27歲女友楊偲泳(Renci)去IFC買iPad，全程冇拖冇攬，戴住口罩嘅兩人靠眼神傳情，好甜呀喂。採訪：張詠森張振朗目前正跟高海寧拍緊TVB劇《童時愛上你》，飾演化妝師的男方被女方嫌棄化妝技巧麻麻，張振朗笑稱冇搵女友楊偲泳練習，因為無謂害人啦。提吓女友都仲OK，但情侶檔搵錢就咪搞。女友陪買iPad今年7月，張振朗同女友出席洪永城婚禮，二人認愛後首度拍拖現身公開場合。張振朗受訪時異常緊張，口窒又流晒汗，Owen仔表示估唔到現場有咁多傳媒，同女友嘅戀情一向低調，應該唔會有第二次公開亮相，又唔好講到咁絕，結婚咪會有第二次囉。本周日下晝4點落咗8號風球，低調情侶現身中環ifc，全身老牛嘅Owen同着住紫色露背連身裙的女友去咗Apple Store，睇兩人肢體動作，明顯係女方陪男方買iPad同iPad套，因為一早有心水，低調情侶連揀連買只用咗15分鐘，試玩途中，低調情侶貼到實，Owen仔仲會用好溫柔嘅眼神同女友講嘢，估計Renci應該好鬼冧。各有私人時間買完高科技產品，兩人再一齊去買咖啡，買完女方坐低飲，男方就拎住iPad去接待處吸停車場印仔，女方飲啡半個鐘就行去皇后大道中Zara會合女友人。Owen仔曾在訪問中大讚女友，「佢係好好嘅女仔。」仲自認巨蟹座家庭觀念重，一定會結婚，仲話「我都幾鍾意幫佢吹頭㗎，我係幾錫女朋友嘅，男朋友嚟講，都有80幾90分㗎。」親眼見證張振朗用眼神冧女，恭喜你呀Renci。