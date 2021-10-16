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朱智勛新片遇罕見意外 場地遭群蜂襲擊16人傷

2021-10-16 列印
■朱志勛與全智賢的《智異山》極受網民期待。
■朱志勛拍新片時，遇上罕見意外。
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　　韓國人氣男星朱智勛日前剛出席新劇《智異山》的宣傳活動，翌日他要為新電影《紳士Gentleman》開工，但卻遇上罕見意外，有工作人員誤觸現場的蜂巢，令大批細黃胡蜂飛出，攻擊現場的人群，共有16名工作人員遭螫傷，最終要送院醫治的有13名劇組人員，據指當日朱智勛及崔成恩都在現場，幸二人都沒有遭到蜂螫。

　　至於朱智勛的《智異山》拍檔全智賢，近日被估計其拍劇的薪酬大幅上升，她接拍上一套劇集《藍海傳說》時，為65萬一集，經過5年後，其廣告薪酬又上升，有估計她今次拍《智異山》，大概會收100萬港元一集，該劇共16集，即全智賢已有1,600萬收入。



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