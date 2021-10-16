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櫻井翔花7萬租酒店「夜會」松田聖子

2021-10-16 列印
■櫻井翔租酒店套房訪問松田聖子。
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　　日本80年代偶像松田聖子今年已經59歲，活躍樂壇逾40年的她，前晚到節目《The夜會》，接受嵐成員櫻井翔的訪問。身為日本天團成員的櫻井翔，對着大前輩表現十分緊張，他更租用了東京一間高級酒店拍攝，櫻井先到酒店套房視察，當聖子姨現身時，櫻井表現緊張，全程表情比起他平時僵硬得多。

　　有網民認出該酒店，並指該房間一晚就要收近7萬港元，認真誇張。而櫻井知道聖子姨愛吃朱古力，就買了名牌朱古力給她，每一塊約80港元！



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