櫻井翔花7萬租酒店「夜會」松田聖子

一星期兩次八號風球，連續刮風下雨之後，重陽節終於放晴，天色清淨，秋高氣爽。一早開始，山道上已非常熱鬧，都是上山登高的人。今年熱了這麼久，終於涼快了，且還是重陽節，迎面吹來的習習涼風便更加怡人。所以這天山上想必很熱鬧。 上午蕭太太來電話聊天，說起重陽節要吃糕，「糕」跟「高」同音，這天應份登高，登不了高就吃糕，便如過年吃年糕寓意「年年長高」一樣道理，都能湊上個好意頭。大概是這個緣故，在這一天讀王維那首《九月九日憶山東兄弟》也就令人更有感觸：「獨在異鄉為異客，每逢佳節倍思親；遙知兄弟登高處，遍插茱萸少一人。」四句詩，把人在異鄉的孤獨感表達得淋漓盡緻。每到重陽，許多人都會想起這首...

2021-10-16