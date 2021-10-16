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陳凱琳對兒子發脾氣 被鄭嘉穎勸告要冷靜

2021-10-16 列印
■鄭嘉穎在《怒火街頭》系列扮演「Law霸」羅力亞。資料圖片
■陳凱琳指老公拍完新劇更懂得教仔。
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　　陳凱琳（Grace）昨日出席公開活動時透露，她的老公鄭嘉穎拍攝TVB新劇《星空下的仁醫》最大得着，就是認識一位兒科醫生，孩子日後有急事也可直接致電對方求助，又指老公拍完該劇更懂教育孩子，有時她對孩子發脾氣，老公便說要一起冷靜，不會要求自己做好人，兩公婆一視同仁，在孩子面前一起當壞人！

　　Grace指這劇是兩子首次能在電視看到爸爸演出，「講述小孩子的戲可以讓他們看，以前老公飾演『Law霸』角色，孩子不宜收看。」Grace又稱，暫時很難再拍劇，她想起懷第一胎時與陳慧琳一起出席活動，對方問她會否淡出工作，當時自己說不會，Grace亦說暫沒打算再生小朋友。



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