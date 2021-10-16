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王丹妮重現阿梅經典百變造型

2021-10-16 列印
■王丹妮化身阿梅的《烈焰紅唇》造型。
■《梅艷芳》下月上映前將推出優先場。
■王丹妮分享童年照，細道成長點滴。
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　　新片《梅艷芳》將於下月上映，主角王丹妮重現一代天后阿梅百變形象造型海報，亦在港曝光，當中包括：阿梅的經典歌曲《壞女孩》、《烈焰紅唇》、《情歸何處》及手錶廣告等造型。

　　身高167cm的王丹妮是在荃灣和屯門長大，兒時更被同學封為「屯門牛」！王丹妮在中學時要到沙田上學，她笑言每天都苦惱要選搭西鐵還是搭巴士上學，亦飽嘗屯門公路塞車之苦！



　　王丹妮亦分享多幅童年照，並回味兒時點滴：「其實由小學到中學，我都有參加不少課外活動，例如跳中國舞，甚至朗誦，只要自己努力過的，都榮幸攞過獎！」

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