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姜濤Ian明年首合作拍劇 《季前賽》爭做「籃神」

2021-10-16 列印
■愛打籃球的姜濤，終於有機會大展所長。
■姜濤與Ian合演的劇集可謂最令粉絲期待。
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　　ViuTV日前舉行2022節目巡禮，可惜遇上「圓規」襲港，八號颱風下臨時取消現場觀眾，但巡禮如期閉門舉行，大會公佈明年推出的新劇及節目內容預告，現場亦有播放有關預告片，包括Fans最期待，由姜濤、陳卓賢（Ian）、郭嘉駿（193）和梁業（肥仔）等首度合演，以籃球為主題的偶像劇《季前賽》。

　　在預告片中，只見姜濤和Ian在籃球場上大騷球技，姜濤先示範「插花」及射波，Ian則以左手上籃兼射三分波，拿手打排球的Ian原來連打籃球都有一手，二人又上演一輪激烈攻防戰。另外，「神徒」期待的盧瀚霆（Anson Lo）新節目《神的女主角》預告也於當日曝光。



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