《膠戰S2》玩入校園 Edan向阿冰表白：傾慕佢好耐

ViuTV節目《膠戰S2》載譽歸來，六位膠人岑珈其、呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、劉沛蘅、阿正及肥腸正式回歸，今個星期日以「小學雞玩的遊戲」作主題，走入校園，還邀請到小薯茄的麗英、阿冰及程人富做嘉賓齊齊玩。節目中，Edan和阿冰相認，原來二人是小學同學；Edan更乘機表白心意，「小學時同你一齊坐校巴，我坐喺前邊，傾慕咗佢好耐。」不過，阿冰就再提及網上瘋傳Edan小學朗誦比賽的片段，笑言記得Edan小學時的模樣。另外，阿正在節目中再度「花癡Mode」發作，不時為Jeffrey喝采，大叫：「好型呀」，場面爆笑。