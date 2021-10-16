唔介意做《肥美人》隊長 林二汶望女士無減肥壓力

林二汶昨到荃灣出席活動，提到ViuTV將製作新節目《肥美人》，有網民推薦鄭欣宜、衛蘭及Serrini擔任隊長，二汶笑言：「如果大家真的認同我是肥美人也沒所謂，（找你當隊長會做嗎？）如果用得着我，又認同我是美人當然會做，（你覺得自己靚嗎？）至靚係我，哈哈！如果節目開得成，價值觀是很好，肥也可以美麗，現在活躍於樂壇的女歌手也是較大隻，如果節目能影響到女士們沒有減肥的壓力是好事。」另有網民投票選最喜歡的藝人，二汶是其中一位人選，問她可有信心繼「我最喜愛的女歌手」後再下一城？二汶稱大家喜歡她當然無任歡迎，但今年她最喜愛的歌手是Serrini。