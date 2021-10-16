騙徒偽冒影視平台 譚俊彥誤覆「釣魚」短訊 破財8000蚊

譚俊彥、鄧佩儀、張頴康和朱敏瀚等，昨日齊出席合演的TVB台慶劇《換命真相》宣傳活動，譚俊彥自爆早前不慎中計，誤覆偽冒影視平台的「釣魚」短訊，損失8000元，他要急急停用涉事的信用卡！談到有傳鄧佩儀因經常NG被鬧，譚俊彥稱大家相處融洽，又指若不在意表現就不會鬧她。譚俊彥昨日出席TVB台慶劇《換命真相》宣傳活動時，自爆日前被偽冒影視平台的「釣魚」短訊騙財，他說日前出席慶功活動後，收到一個短訊，迷迷糊糊下輸入資料回覆，結果發現竟是騙財陷阱，令他損失8000元！譚俊彥大呻，最麻煩的是需要停用涉事的信用卡，以免有更多損失！拍攝《換命》好融洽譚俊彥又稱，這次與鄧佩儀合作好開心，鄧吸收力強，只是有少少硬頸，不知為何有他鬧對方的傳聞出現。鄧佩儀笑言大家都沒幫她平反，事實上很少NG，而譚俊彥認為，NG是對劇集有要求，若不在意表現就不會鬧她，大家都好錫鄧佩儀，拍攝過程好融洽。鄧佩儀自言對喊戲有研究，而譚俊彥拍幾多鏡頭都可以有眼淚，笑言第一次被傳不和，覺得自己有新聞價值呢！爭視帝要看人氣運氣談到有機會爭視帝，譚俊彥笑言要看該劇播出後觀眾反應，奪獎看人氣及運氣，今年有少少運氣，最重要是做到最好。提到與熱爆全球的《魷魚遊戲》主角李政宰撞樣，可借機宣傳？譚俊彥直言初時感到尷尬，但有人找他合照也會配合，目前環境下能帶給別人開心是好事。提到譚俊彥被騙財，張頴康笑言可請對方飲咖啡。至於拍《換》劇期間傳跟鄧佩儀不和，張頴康笑言幾無稽，感到很不開心，因自覺是「最受歡迎男同事」！提到細仔「小蛋黃」快將滿月，張頴康笑稱準備了「滿月酒」給自己飲，原來他因陪太太坐月而戒了酒，百日宴事宜則已交太太安排，又說細仔肥得快也很生性，他湊仔期間甚至能有空閒時間跑步。