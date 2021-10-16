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《Dr.X 7》首播收視奪冠 米倉涼子難忘疫境中拍攝

2021-10-16 列印
■米倉感謝支持《Dr.X 7》的觀眾。
■米倉指在疫境下，台前幕後更努力拍攝。
■富永愛現身一刻，錄得23%全集最高收視！
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　　米倉涼子主演的人氣日劇系列《Doctor X》第7季（《Dr.X 7》）前晚首播，該劇向來甚受劇迷歡迎，今季收視成績仍強勁，首集收視錄得19%，雖然稍遜上一季的20%，但順利成為今年最佳的日劇首播成績。

　　《Dr.X》今季以疫情下的醫院為背景，首集有岡田將生及名模富永愛客串。岡田扮演於海外返日的名醫，富永愛則演患膽病的參議院議員。富永愛現身一刻錄得23%瞬間最高收視。



　　米倉欣聞收視報捷後，向觀眾致謝，她說：「劇集在疫情下開拍，邊做足預防措施邊拍攝，比起以往困難得多，台前幕後合力下，努力地拍攝。得到如此多觀眾的支持，實在真的很高興。今年是演大門未知子的10周年，現在要做的，就是全心全意進行拍攝。」

圖：網上圖片
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