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DC英雄電影預告片晒冷 《閃電俠》揭開多重宇宙

2021-10-18 列印
■閃電俠扭轉時空現身蝙蝠洞。
■羅拔柏迪臣飾演的蝙蝠俠與貓女有浪漫場面。
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　　美國動畫公司DC前日舉行一年一度的fans盛會「DC FanDome」，公開多部新作《閃電俠》、《蝙蝠俠》、《Black Adam》、《水行俠2》的預告及花絮片，令fans相當興奮。由Ezra Miller主演的《閃電俠》推出首條預告，預告以米高基頓於1989年飾演的蝙蝠俠旁白聲開始，問閃電俠是否能改變時空，隨後見閃電俠拉下手掣發出強勁電流，已扭轉時空的他發現蝙蝠俠的頭套，再走到蝙蝠洞，就出現蝙蝠俠的背影，而閃電俠身旁還有另一個自己及Sasha Calle飾演的女超人。

　　羅拔柏迪臣主演的新版《蝙蝠俠》亦公開第二條預告，終有Zoe Kravitz、哥連法奴和Andy Serkis分別扮演的貓女、企鵝和管家出現，蝙蝠俠和貓女更有在夕陽下對望的浪漫畫面。



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