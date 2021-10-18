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Sammi上載聚餐合照　取笑古仔杜Sir繼續撞樣

2021-10-18 列印
■古仔與杜琪峯的樣子真係愈來愈似。
■Sammi與杜Sir太太好老友。
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　　鄭秀文（Sammi）於社交網上載與古天樂、杜琪峯夫婦、鍾楚紅等人聚餐的合照，並留言說：「我個鼻哥lone影到好似流緊鼻血咁。杜Sir古仔繼續好撞樣。 #萬物有時之小小聚會 #靚靚紅姑酷酷阿叔 #多謝杜sir杜太悉心安排 #潮州菜 #大家傾到唔捨得走」，有網民就留言說：「他們的感情看來好像一家人。」又有人認同Sammi說法，指古天樂與杜Sir真的愈來愈似樣。

　　另外，Sammi本來另有一個Post提及杜Sir太太Pauline，除指對方廚藝了得，更特別Hashtag「女人明女人」，似乎在席間與杜太傾了不少心事，可惜此Post很快便被刪除，可能是心底感言不想太公開令人有所聯想。



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