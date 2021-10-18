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孖粉絲到K場唱歌勾起回憶　 許靖韻勁歌熱舞自high兩粒鐘

2021-10-18 列印
■許靖韻好有心為fans簽名。
孖粉絲到K場唱歌勾起回憶　 許靖韻勁歌熱舞自high兩粒鐘
■許靖韻（小圖）與fans到K場唱歌。
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　　剛推出新歌《I'm Sorry》的許靖韻日前到K場同fans唱新歌，雖然歌曲推出不久，但fans們都啷啷上口，她更大讚其中一位男fans唱得勁：「佢啱啱啲和音係啱晒㗎，好勁。」

　　活動結束後，許靖韻表示勾起她不少唱K的回憶，原來許靖韻讀書時期試過為了唱K而欺騙媽媽，「嗰陣係瘋狂到lunch hour都會去唱K，因為lunch K係可以連埋食嘢，我哋學生就會覺得好抵。」而唱通宵K更加是家常便飯，她又透露會經常一個人唱K：「錄音之前唔知去邊，於是去咗唱K，自己唱咗兩個鐘當開聲。自己一個人有好多歌想唱，通常都係快歌，會跳埋舞自high，都冇人睇到，冇閉路電視㗎嘛，仲爽喎！」



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