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王曼喜明年與女伴結婚　王敏德擔心同老婆爆喊

2021-10-18 列印
■譚俊彥與鄧佩儀為《思家大戰》錄影。
■王曼喜與女伴Elaine（右二、右三）與王家一齊玩遊戲。
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　　譚俊彥、鄧佩儀及王敏德一家前晚為《思家大戰》錄影，跟《魷魚遊戲》男主角李政宰撞樣的譚俊彥表示，女兒原本打算在萬聖節扮花木蘭，但找不到衫，最後決定轉魷魚遊戲工作人員角色，亦聽說囝囝好多同學都買了，想到屆時去接放學都幾好笑。

　　王敏德為一家人影全家福，而大女王曼喜的攝影師伴侶Elaine Chen亦有同行。王敏德笑言只缺兒子便全員出席，Elaine是首次與他們一家亮相，是代替兒子上陣。問到婚禮改期？王曼喜指一直是訂於明年九月舉行，沒有改期。身旁的王敏德聽聞婚禮即表示好驚，擔心自己與太太屆時會喊得好犀利，始終家人間關係密切，也是王家首個小朋友結婚。



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