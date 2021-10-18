劉俊謙對馬匹有情意結 有意飛起女友學騎馬

劉俊謙、林愷鈴及馮允謙等昨日現身沙田馬場「時尚煲呔賽馬日」。劉俊謙指自己對馬匹有情意結，因中學讀馬會屬下的學校，還有中學同學當練馬師，幾歲大時亦試過騎馬，現在也有計劃學，相信拍戲會用得着。他又笑謂：「如果騎馬就要飛起女友（蔡思韵）自己一個，因跟馬匹溝通建立默契，有女友在就會只顧跟女友溝通。」林愷鈴首次現場觀賞賽事，高呼非常刺激，並有意嘗試買馬初體驗。她說：「雖然我沒甚麼抽獎運，但我對名字很敏感，還很相信自己的直覺。」剛為Edan（呂爵安）擔任MV女主角的她被問到對Edan的感覺如何？她盛讚道：「他很有才華，是大家都喜歡的類型，對音樂有熱誠又敬業。」