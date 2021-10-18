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湯怡生日拒絕老公送「造人」驚喜

2021-10-18 列印
■湯怡表明暫時不會再生第二胎。
■陳家樂與湯怡為障礙跑參賽運動員打氣。
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　　陳家樂和湯怡昨日齊以大使身份，為障礙跑參賽運動員打氣。同是十月壽星的二人各有節目，昨日34歲生日的湯怡稱早上起牀便收到老公麥秋成送的生日卡，更表明晚上會送大量驚喜給她。被問到老公是否打算要她生多個BB作為驚喜？湯怡笑言：「睬佢都傻！我一日未練出腹肌便不會再生，很多人說過生第二胎身體很易變形。」在旁的家樂也建議她盡快一次過生完封肚，湯怡即愁爆表示，要先處理好外傭來港再說。

　　至於另一位十月壽星家樂表示，本想着今年不慶祝35歲生日，但朋友不停約他吃飯慶祝，問到緋聞女友連詩雅送甚麼生日禮物？家樂表示對方有送上祝福。



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