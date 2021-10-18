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張家朗專注運動無意入娛圈

2021-10-18 列印
■張家朗不覺自己為品牌拍攝的造型照出事。
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　　東京奧運男子花劍個人賽金牌得主張家朗，早前獲國際時裝品牌邀請擔任香港新任品牌大使，在造型照中以全黑形象示人，但引來不少網民指他的髮型及化妝出事。張家朗昨日出席品牌宣傳活動，對於有網民指他的新形象出事，他表示沒有太留意，但覺得還可以。至於被指與馬浚偉及許志安「撞樣」，張家朗表示沒有太大感覺。早前拍攝造型照時也曾向經驗豐富的隊友崔浩然取經，自己亦不會轉投娛樂圈發展，會集中在運動成績方面。



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