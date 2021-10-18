﻿傳返Cable 量地半年好得閒 余詠珊輪流陪老公長輩食好嘢

TVB今年出現極多人事變動，自曾志偉、王祖藍獲邀回巢出任高層，全面接管綜藝節目後，已有多名高層離職，包括助理總經理余詠珊(Sandy)、余詠珊丈夫星夢娛樂行政總裁何哲圖(Herman) 、副總經理（戲劇及節目）杜之克，以及無線非戲劇分部經理及監製張志明。近月有傳量地半年的余詠珊將回歸有線電視任高層製作綜藝節目與無線及ViuTV對撼，當事人未有回應，難得清閒嘅佢睇嚟好快活，先後兩日發現佢陪老公何哲圖及疑似媽媽的長輩食晏及食Tea，衝咗咁多年，唞吓幾好吖。因高層變動而離職的杜之克離開TVB後即加盟電訊盈科旗下「黃Viu煲劇平台」，負責創建Viu Originals單元。而有傳回歸Cable任高層的Sandy將主力製作綜藝節目跟無線及ViuTV對撼。余詠珊當年在Cable任職時，創立24小時娛樂新聞台，培育第一批電視娛樂新聞主播和記者。她過檔無線後，李佳芯、陳貝兒、黃翠如、洪永城和陸浩明等亦轉投TVB，個個都有好好嘅發展。無業夫婦撐枱腳對於前伯樂返Cable傳聞，被指是「余黨」之一的李佳芯表示跟Sandy私下冇聯絡，而她跟TVB亦有幾年合約先屆滿，暗示唔會跳槽。日前下午1時，余詠珊同老公何哲圖現身置地廣場的Cafe食晏，雖然撐緊枱腳，但兩公婆掛住撳電話唔多交流，食咗個幾鐘，Sandy走先，Herman簽卡找數，食完就行去附近名店，不過Hermen下次留意返，口罩要戴到遮住個口先有用㗎。同長輩笑晒傾偈第二日又喺又一城見到Sandy，邊行邊撳電話嘅佢行去櫃員機，估計佢撳錢之餘亦有一啲費用要交，事關佢搞咗成十分鐘，排佢身後嘅人都等得唔耐煩，用完櫃員機再去打簿快，搞完銀行事務再行去粉麵粥品名店會合長輩，同家人相處最無壓力，見Sandy都好多嘢講又笑得好開心，食Tea一個鐘再買埋外賣先走。採訪:張詠森、譚壹致