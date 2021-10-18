﻿傳返Cable 量地半年好得閒 余詠珊輪流陪老公長輩食好嘢

因高層變動而離職的杜之克離開TVB後即加盟電訊盈科旗下「黃Viu煲劇平台」，負責創建Viu Originals單元。而有傳回歸Cable任高層的Sandy將主力製作綜藝節目跟無線及ViuTV對撼。余詠珊當年在Cable任職時，創立24小時娛樂新聞台，培育第一批電視娛樂新聞主播和記者。她過檔無線後，李佳芯、陳貝兒、黃翠如、洪永城和陸浩明等亦轉投TVB，個個都有好好嘅發展。
無業夫婦撐枱腳
對於前伯樂返Cable傳聞，被指是「余黨」之一的李佳芯表示跟Sandy私下冇聯絡，而她跟TVB亦有幾年合約先屆滿，暗示唔會跳槽。日前下午1時，余詠珊同老公何哲圖現身置地廣場的Cafe食晏，雖然撐緊枱腳，但兩公婆掛住撳電話唔多交流，食咗個幾鐘，Sandy走先，Herman簽卡找數，食完就行去附近名店，不過Hermen下次留意返，口罩要戴到遮住個口先有用㗎。
同長輩笑晒傾偈
第二日又喺又一城見到Sandy，邊行邊撳電話嘅佢行去櫃員機，估計佢撳錢之餘亦有一啲費用要交，事關佢搞咗成十分鐘，排佢身後嘅人都等得唔耐煩，用完櫃員機再去打簿快，搞完銀行事務再行去粉麵粥品名店會合長輩，同家人相處最無壓力，見Sandy都好多嘢講又笑得好開心，食Tea一個鐘再買埋外賣先走。
採訪:張詠森、譚壹致