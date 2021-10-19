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愛瑪再現真身晒靚背 凱特着舊衫響應環保

2021-10-19 列印
■威廉王子和凱特與Ed Sheeran等言談甚歡。
■久未出席公開活動的愛瑪以露背裝登場。
■凱特亮相例必成傳媒焦點。
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　　《哈利波特》系列中的「妙麗」、英國女星愛瑪華生近兩年未有出席公開活動，她在前日於倫敦現身威廉王子為鼓勵環保設立的「為地球奮鬥獎」活動，威廉王子和他的太太劍橋公爵夫人凱特，以及愛瑪都成為傳媒焦點。

　　愛瑪以白色露背裝示人，高貴大方；唱作歌手Ed Sheeran等亦有撐場。凱特被發現再穿上10年前在「英國奧斯卡」BAFTA頒獎禮曾穿過的晚裝，重新搭配不同腰帶登場，舊衣新穿響應環保主題。



　　此外，愛瑪被指跟美國商人男友Leo Robinton已分手，他們最近被攝得一起已是今年夏天的事。今年5月曾傳過愛瑪和Leo訂婚，她罕有在網上回應，稱有好消息會親自公佈。

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