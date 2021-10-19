  • 2021年10月19日 星期二
  • 28º
  • 67%
熱門： 渣打馬拉松鮑威爾陳同佳消委會跨境理財通

日報新聞 > 娛樂

DaDa特製皺皮蛋糕預祝古仔生日快樂

2021-10-19 列印
■DaDa為古仔提早慶生。
■DaDa今年為古仔炮製的蛋糕。
■古仔在蛋糕前誠心許願。
Previous Next

　　陳靜（DaDa）今年3月32歲生日時，獲老闆古天樂為她慶祝，古仔今周四是51歲生日，DaDa為他提早慶祝，一如往年親自為他炮製獨一無二的生日蛋糕，她笑言上年的蛋糕是斜的，今年則是皺的！

　　DaDa在社交網分享眾人齊為古仔慶生的照片，同場還有施念慈、謝高晉及姚柏南（前名姚明明）等，DaDa留言祝古仔生日快樂，並笑言：「我記得上年整咗個斜嘅，今年整咗個皺嘅。」原來要挑戰焗古早味蛋糕的她屢敗屢戰，焗了四個仍未成功，古仔則照樣開心收貨。DaDa更揚言，下年會再繼續挑戰炮製生日蛋糕！圖：網上圖片



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd