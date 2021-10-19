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患驚恐症兩度停工休養　TWICE定延暴肥驚現雙下巴

2021-10-19 列印
■定延的近照流出，明顯較之前發福。
患驚恐症兩度停工休養　TWICE定延暴肥驚現雙下巴
■未受驚恐症困擾的定延，樣貌標致。
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　　韓國人氣女團TWICE成員定延去年因驚恐症暫停活動，今年初逐漸復工，但因為食藥令身形走樣，為了上鏡定延刻意減了8公斤；6月TWICE推出新歌《Alcohol-Free》，定延正式回歸舞台，不過當時她在跳舞後面有難色，粉絲都擔心她會暈倒；到8月定延第二度因驚恐症宣佈暫停活動休養。

　　近日韓國網上論壇流出TWICE的幕後花絮片段，當中見定延穿上藍色露肩裝，染上一頭白金髮，身形明顯發福，側面照露出雙下巴。有粉絲力撐偶像表示：「服用治療心理問題的處方藥，一個月體重會增加大約10公斤，這是很正常的」、「定延很漂亮、五官很美」、「她生病在休養，大家放過她吧」等等。



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