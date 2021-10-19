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七師傅亂噏緋聞 被伍仲衡鬧「九唔搭八」

2021-10-19 列印
■伍仲衡請來七師傅及娟姐上台放笑彈。
■泳兒暫無結婚生仔計劃。
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　　一連兩場《伍仲衡再搞花臣音樂會》前晚完結，嘉賓七仙羽和練美娟在尾段上台對談，七師傅批評伍仲衡性格間接，今次找她出席，全因想以她作「餌」引娟姐現身。伍仲衡不斷否認與娟姐緋聞，但七師傅意猶未盡繼續講，最後要請人拉七師傅下台才停口。完騷後，七師傅與伍仲衡在後台合巹交杯搞氣氛，七師傅在眾人起哄下嘟嘴獻吻，嚇得伍仲衡即閃避。事後伍仲衡指師傅雖「九唔搭八」亦成為高潮位。

　　日前39歲生日的泳兒擔任嘉賓，她透露與髮型師男友Ziv簡單食飯再切蛋糕度過，兩人拍拖近10年，但仍未有結婚計劃，大家已有共識暫時不談婚事及生B。



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