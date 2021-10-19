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Edan賣口乖叫毛舜筠阿媽

2021-10-19 列印
■Edan稍後與毛舜筠合作。
■Edan搭住Jeffrey才企得穩。
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　　早前有傳MIRROR的Anson Lo和Edan將繼隊友姜濤和Jer，與影后毛舜筠合作拍電影。前日由毛姐揭曉，她在社交網分享與Edan合照，留言道：「又多個仔喇#edanlui #大家唔使太羨慕我！」Edan亦賣口乖留言叫：「媽~~~」隨即有人提醒Edan記得拍攝途中切勿睡着，笑言毛姐偷拍好叻。

　　另外，《膠戰S2》前晚播出第二集，Edan在節目中跑來跑去，他之前透露當晚跑到作嘔見暈，當遊戲結束後，拍大合照鏡頭時，見面青青的Edan已換了上衣，其間他搭住Jeffrey膊頭才企得穩。



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