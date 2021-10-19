﻿出庭答辯 稱自資買8萬戰衣 江若琳自揭工作愈忙 欠公司錢愈多

藝名江若琳的江伊晴（原名江玲），與前經理人公司寰宇藝人管理有限公司的合約糾紛案，昨日在高等法院繼續聆訊。首日以證人身份接受控方大律師盤問的江若琳透露，一路工作向公司還錢卻愈欠愈多，毫無收入卻於08年收到30多萬元稅單，又哭訴要自付全數8萬元購買出席金像獎頒獎禮的戰衣。案件編號：HCA 1225/2014江若琳與老公蕭唯展昨日齊抵達法院，林小明則由女友人陪伴下到場聽審。江以「江伊晴」宣讀誓詞時，被法官詢問名字，她解釋道：「現在我身份證名字是江伊晴。」控方指江在證供上稱在寰宇工作時「一蚊收入都冇」，問她於2004年至2014年可有收公司約280萬元墊支？她同意有收取，但不同意是出糧，有關款項是借錢，她一路有工作還錢。公司拒贊助買心儀戰衣問到有關與經理人楊劍標的短訊對話內容，寰宇於2013年曾為江接洽30集新加坡劇集，開價6萬元人民幣一集，亦有以人民幣160萬元接洽內地劇，江稱2013年後才知自己工作身價，又稱2008年突然收到高達30多萬元稅單，自己一元收入也沒有，全家感驚訝，她即求助公司會計部幫手解決。控方質疑當年江無需購買8萬元貴裙出席香港電影金像獎頒獎典禮，她解釋過往都由造型師及經理人批核服裝，自己全沒選擇權，她為金像獎試過所有贊助服裝卻沒合適的，她說：「好貴，我人生未穿過一條8萬元的裙，公司造型師告訴我一定要穿這級數。我問經理人楊劍標，這是我首次入圍，我不是要公司送，可不可贊助我一半，他即說公司不會贊助。我沒得選擇，現在我仍覺8萬元好貴，衣櫃內總和也沒8萬元。」不准搭公共交通工具江曾向公司反映為何工作要自行負擔服裝費、車費、膳食，包括工作人員膳食和車費，但經理人稱是公司規矩，亦不准她搭公共交通工具以免被傳媒影到說她窮，影響工作身價：「我愈忙，欠公司錢愈多，令我不想走出家門。做新年訪問，不明為何要我支付揮春和炮仗（應節道具）開支。」哀求別重提被擲玻璃杯江又指於04年簽約寰宇後即被要求剝去整棚牙進行植牙，她徵詢醫生意見後決定改為箍牙。控方質疑她於07年知愈多工作愈欠公司錢，何不尋求法律意見？她指合約明文規定不能對外透露合約內容，而為何2014年又尋求法律意見，她說：「經理人向我擲玻璃杯，我只得兩個選擇，一是找律師，二是報警！」她聲淚俱下說：「當時我找律師，律師提議報警，但我與經理人合作十年，今天我仍想好來好去，從沒想過會咁！」法官見她泣不成聲，決定休庭數分鐘。其後控方續問她為何不報警，她哀求控方可否別重提這事，法官提醒控方指江已回答，控方才改問其他。