宋慧喬張基龍《分手中》深情對望

韓星宋慧喬前年與宋仲基離婚後，曾暫停幕前演出，今年宣佈復出接拍新劇《現正分手中》並與現年29歲的張基龍合作。《現》劇是宋慧喬自18年與朴寶劍合演《男朋友》後，相隔3年的新作，首段預告片亦於昨日公開。從在預告片可見，張基龍在雨中撐着雨傘與宋慧喬深情對望，而宋慧喬的眼中則帶淚光，她轉眼已消失在雨中，只留下張基龍凝望遠方，並出字幕「只在分手這段時間裏，我們相愛吧。」宋慧喬在劇中飾演的河英恩是時尚公司聰明沉穩的設計組組長，亦是冷靜的現實主義者，而張基龍則是很受歡迎的攝影師。