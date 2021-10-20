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上野樹里搞到齋藤工「大肚」

2021-10-20 列印
■上野要照顧「見肚」的齋藤工。
■齋藤工獲醫生告知「有喜」！
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　　齋藤工在新劇《檜山健太郎的懷孕》扮演懷孕的「大肚公」，而「經手人」則是女主角上野樹里！該劇昨日公開首段預告片及宣傳照，可見上野擁抱挺着巨肚的齋藤工！

　　齋藤在劇中扮演廣告業界精英，因肚子不適求醫，醫生為他照超聲波後，告知他懷孕了，齋藤被嚇到半死！預告中亦有不少搞笑情節，包括齋藤開會時突然漏奶及拍攝大肚寫真留倩影等環節！該劇改編自同名漫畫作品，世界觀是男性亦有機會懷孕，齋藤與女友上野要學習面對男人懷孕的種種難題！



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