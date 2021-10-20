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金宣虎被傳迫女友墮胎　事務所終表態擬查真偽

2021-10-20 列印
■金宣虎和申敏兒合演的《海岸村》日前劇終。
■金宣虎多個代言廣告已下架。
■金宣虎去年憑與秀智合演《Start Up我的新創時代》走紅。
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　　現年35歲的韓星金宣虎，與申敏兒主演的韓劇《海岸村恰恰恰》日前播出大結局當晚，有一女子韓國網上討論區稱去年初與金宣虎拍拖後分手，撰長文指責「當紅演員K某」曾迫女友墮胎、在背後大鬧合作劇組。

　　該女子稱拍拖期間懷孕，男友得知她的身體很難再懷孕仍要求她墮胎。該女子墮胎後，男方從未對失去小生命及女方受傷害道歉，只透過電話提分手。傳言在網上瘋傳兩天後，金宣虎有多個廣告下架，但他的事務所未有回應和否認，到昨天才稱正查證網上傳言真偽，又稱因不好的事造成影響感到抱歉。圖：網上圖片



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