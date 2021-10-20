劉丹、呂慧儀和吳偉豪等，昨日齊出席處境劇《愛‧回家之開心速遞》邁向1500集宣傳活動。呂慧儀日前在街上暈倒，昨日精神奕奕的她坦言已沒事，又說《愛‧回家》可拍到2000集，她會鍛練身體再破紀錄！談到有網民涉在網上煽動他人抵制TVB旗下藝人及廣告客戶，TVB方面昨日就網絡欺凌事件報警，呂慧儀對此表示好難避免，在網絡上發表任何評論都可以，待人處事要過得自己過得人，一句說話可令人不開心，說話技巧有很多種，可令人聽落舒服點，希望正面，不要這麼多負能量。吳偉豪早前曾被網民狙擊，他坦言已經過去，暫時沒再發生，至於有沒有代言活動受抵制？他稱沒留意，本身不太在意網絡上的評論，認為最緊要做好自己。