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林子祥滄桑腔唱《那些年》　楊千嬅諗起父母感觸落淚

2021-10-20 列印
■千嬅其後談到《那些年》亦眼泛淚光。
■林子祥和胡夏合唱《那些年》。
■千嬅邊聽邊抹淚。
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　　林子祥（阿Lam）和楊千嬅日前參加內地歌唱真人騷《我們的歌3》，阿Lam與胡夏合唱後者的名曲《那些年》，胡夏當年憑該曲爆紅，74歲的阿Lam當日以滄桑唱腔演繹，中氣十足。台下的千嬅就感動到落淚，她表示聽到阿Lam的歌聲時，想到自己的父母一生有不少遺憾，故非常感觸！

　　阿Lam則在微博留言道：「《那些年》是我很喜歡的一首歌，這一次能夠在舞台上和胡夏一起演唱真的很開心，唱完彷彿自己又年輕了好多，看來不止是我的歌很神奇能讓胡夏變瘦，他的歌也有魔法能夠讓我重返青春哦！」



圖：網上圖片

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