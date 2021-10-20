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《造星IV》Ash專長餵BB飲奶

2021-10-20 列印
■Ash的嗜好是打機、瞓覺和打麻將。
■Ivy的專長是游水。
■阿妹的專長是瞓覺！
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　　ViuTV真人騷《全民造星IV》將於11月1日首播，96位參賽者將展開爭入女團大戰，大會專頁昨日更新各參賽者的宣傳照，更收錄她們的自我介紹短片、嗜好、專長，隨即成為網民話題。

　　96位參賽者令人花多眼亂之感，1號Ivy So（蘇雅琳）、33號阿妹（黃敏蕎）和81號Ash（鍾卓穎）獲部份網民讚身材出眾，而Ash的專長就是唱歌和餵BB飲奶！



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