許靖韻（Angela）新歌《I'm Sorry》講一腳踏兩船，現實中她試過曖昧三角關係已覺很煩，出軌更加不懂應付，但也有人令她很想講對不起，就是早前離世的公公，因她在內地工作未能見公公最後一面。不過收到壞消息前，正是Angela難得跟天后大師姐容祖兒開心同台演出，令她度過心情如過山車的一晚。撰文：杜淑霞 攝影：葉君海 髮型：Veron Chan@Saloon-Festival Walk化妝：Sakura Chow 服裝：Snidal 場地：The AIR (The ONE)Angela認為以往唱的慘情歌多是失戀為主，想試一次做加害者，將hurt人故事放入這首歌，連MV都講一腳踏兩船，不過她坦言現實冇本事搞三角關係，「MV入面都冇揀到同邊個一齊，因現實中我如果遇到咁情況，都唔知點揀，我係好怕選擇，所以都係唔好搞咁多嘢，一直同一個就算，之前自己有試過咁樣覺得好煩，我講大話會穿，因為會心虛，我有經歷過類似首歌嗰種關係，先寫咗呢個方向出嚟。」感激祖兒陪練舞提到現實中要跟人講「I'm Sorry」，Angela沒有選擇舊情人，反而想跟8月時病逝而她未能見到最後一面的公公講，「當日送佢最後一程都有同佢講『 I'm Sorry』，我覺得好遺憾，我同佢關係係好親，佢係好錫我，有老人癡呆全部人都唔記得，都記得我。其實成個過程好突然，喺佢走之前一個星期媽咪講佢入咗醫院，以為佢會好番，過咗危險期安心啲，睇我社交網都會見到我post咗同祖兒表演，之後凌晨就收到消息，嗰吓我係冇喊，但係手震，好突然嘅傷心嗰吓真係喊唔出，真係要好好珍惜身邊人，因為唔會知幾時係最後一次見。」公公離世當晚是Angela近期最傷心亦是最開心一晚，因首度跟大師姐容祖兒同台勁歌熱舞，而且獲對方特別照顧令她好感動，「之前比賽我已經係跳舞跳得最唔好嗰個，所以特別緊張，但祖兒超好，有個動作要dancer升我哋起身，祖兒陪我試咗好多次，一路陪我練跳舞，我真係唔好意思，好彩嗰晚好順利，所以好開心。」