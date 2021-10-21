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王志良林穎施誓傾力演出　 報答《呂布情傾貂蟬》戲迷

2021-10-21 列印
■王志良為「呂布試馬」一幕勤練腿功。
■王志良和林穎施與其他演員傾力排練《呂布情傾貂蟬》。
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　　粵劇新星文武生王志良及花旦林穎施擔綱演出的新編粵劇《呂布情傾貂蟬》，今年12月12日首演場宣告爆滿！總策劃兼出品人彭美施表示：「近日收到很多戲迷查詢購票，首場已售罄，11月26日再開賣明年2月26及27日兩場門票，盡量滿足戲迷。」

　　王志良和林穎施正在投入排練，獲悉票房報捷更為振奮，並承諾為讓觀眾看到他們的努力，定必傾情傾力演出！彭美施指該劇投放龐大宣傳費，希望吸納更廣層面的觀眾注意，亦望通過年輕化作品，吸引年輕人入場欣賞，代代相傳傳統藝術文化！



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