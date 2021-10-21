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靚湯被窒「過咗更年期」

2021-10-21 列印
■洪永城被封是失分禍首！
■湯洛雯笑對被主持「圍攻」。
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　　湯洛雯和洪永城均有擔任今晚播出的一集TVB健康資訊遊戲節目《醫醫，我不想再病了》，醫生在這集指出過了更年期的女士是骨質疏鬆高危患者，靚湯聞言露出大驚表情，慘被主持黎諾懿和楊潮凱笑指：「佢未過50歲，但係更年期過咗㗎喇！」而洪永城一再想「死都拗番生」但無功而還，更被指是失分「罪魁禍首」！



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